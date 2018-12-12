  • الأربعاء 12 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:31 م
بحث متقدم
خاشقجي

«بومبيو»: التحقيقات بشأن خاشقجي جارية وسنحاسب المتورطين

بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي

بناء الأهرامات.. السر الذي كشفه باحث روسي

صلاح

«صلاح» أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2018

خاشقجي

تفاصيل اجتماع مغلق بالأمم المتحدة بشأن "خاشقجي"

فواتير الكهرباء

حقيقة فرض ضريبة على المتأخرين عن سداد فواتير الكهرباء

سوزان مبارك

صورة.. ظهور سوزان مبارك في أحد الكافيهات

قناة السويس

ارتفاع حصيلة إيرادات قناة السويس للضعف

سعيد آل أحمد

وفاة آخر المشاركين في «توحيد السعودية»

صلاح

قلق بين جماهير ليفربول بسبب «صلاح»

السيسي والملك سلمان

بمشاركة مصر.. اتفاق تاريخي بين 7 دول عربية

غدًا.. القطن يصل القاهرة لمواجهة الزمالك

الرياضة

الزمالك
الزمالك

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

معسكر مغلق للزمالك بالإسكندرية استعدادًا للمصري

#

«جروس»: الزمالك جاهز لدك حصون الاتحاد

#

معسكر مغلق للزمالك استعدادًا لـ "زعيم الثغر"

#

«جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الجونة

المصريون

الزمالك

القطن

تصل بعثة فريق القطن التشادى إلى القاهرة يوم الخميس المقبل، استعدادًا لمواجهة الزمالك، فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفور وصول الفريق التشادى إلى القاهرة ستتوجه البعثة إلى الإسكندرية للدخول فى معسكر مغلق هناك بعدما قررت الجهات الأمنية نقل مباراة الزمالك والقطن لتقام بملعب برج العرب بدلا من بتروسبورت .

ويخوض الزمالك مرانه الأخير بالقاهرة غدا الخميس ويعلن السويسرى جروس قائمة المباراة عقب التدريب قبل السفر للإسكندرية صباح الجمعة وخوض المران الأخير مساءا بملعب برج العرب الذى سيستضيف اللقاء .

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

درس في التجديد من الشيخ الصاوي

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ضبط أمين شرطة محكوم عليه في 35 قضية
» الاتحاد الأوروبي: ملتزمون باتفاق إيران النووي
» رسميًا.. المغرب لن تُنظم أمم أفريقيا 2019
» غدًا.. طقس مائل للدفء شديد البرودة ليلًا
» 16 لاعبًا في قائمة الأهلي لمواجهة بطل إثيوبيا
» «القومي للسكان»: تعداد مصر تضاعف 3 مرات
» فيديو.. القوات المسلحة تعلن البيان الـ30 للعملية الشاملة
» الكرة الشاطئية.. منتخب مصر يفشل في التأهل لكأس العالم
» محكمة الاتحاد الأوروبي ترفض تظلم مبارك
» «BBC» تكشف موعد الإعلان عن أفضل لاعب أفريقي
» بث مباشر.. مباراة العين الإماراتي وويلنجتون

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • فجر

    05:21 ص

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:49

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة