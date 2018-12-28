رسالة هامة من أمير الكويت للرئيس السيسي

28 ديسمبر 2018 - 11:13 م

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعرب فيها عن استنكار الكويت وإدانته الشديدة لحادث الانفجار الذي تعرضت له حافلة سياحية في شارع المريوطية بمحافظة الجيزة، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.



وأكد أمير الكويت خلال البرقية، أن الحادث يتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية، واستهداف أرواح الأبرياء الآمنين، وزعزعة أمن واستقرار مصر الشقيقة.



وشدد على وقوف الكويت إلى جانب مصر الشقيقة، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، كما أعرب عن خالص تعازيه لأسر ضحايا هذا العمل الإرهابي، وتمنياته للمصابين سرعة الشفاء والعافية.



كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، برقية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعرب خلالها عن استنكار الكويت وإدانته الشديدة لهذا العمل الإرهابي الشنيع، متمنيًا للمصابين سرعة الشفاء والعافية.

