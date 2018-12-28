"أديب" يكشف تفاصيل خطيرة عن حادث المريوطية

28 ديسمبر 2018 - 11:16 م

أكد الإعلامي عمرو أديب أن استهداف الأتوبيس السياحي الخاص بالسياح الفيتناميين "مقصود"، مشيرا إلى أن هدف الجماعات الإرهابية ضرب الدولة المصرية وضرب السياحة المصرية، والاتجاه لدول شرق آسيا.



وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية"، عبر قناة "إم بي سي"، مساء الجمعة، أن الحادث نتيجة حصار ومواجهة الدولة المصرية الإرهاب، موضحا أن الدولة تخطت كل الأرقام في كافة المجالات وتخطو بخطى ثابتة.