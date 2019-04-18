الشوط الأول.. بيراميدز يتقدم على الأهلي بهدف «كينو»

18 أبريل 2019 - 08:59 م

انتهى الشوط الأول بتقدم بيراميدز على الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الدوري العام.

جاءت إنطلاقة المباراة حماسية من جانب الفريقين ولعب الاهلي بشكل هجومي مُبكراً وقاد صالح جمعة أول هجمة خطرة للأهلي بعدما تلقي تمريرة جيدة من أزارو لكن دفاع بيراميدز أنقذ الموقف.

واشهر الحكم الصربي دانيلو جروجيتش بطاقة صفراء لأحمد فتحي للخشونة مع عمر جبر كما اشهر بطاقة صفراء لأحمد ايمن منصور للخشونة مع وليد آزارو.

تبادل جيرادو الكرة مع على معلول ولعب جيرالدو أكثر من كرة "بكعب" بشكل رائع لكن أحمد الشناوي تصدّى للكرة ، وأستعاد بيراميدز السيطرة على اللقاء إلى أن سجل كينو هدف بيراميدز في الدقيقة 13 بعدما لعب كرة جيدة من الناحية اليسرى داخل شباك محمد الشناوي.

واصل بيراميدز نشاطه الواضح بعد الهدف وضغط الاهلي في منطقة مرماه وكاد كينو يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 20 بعجما سدد ناصر منسي كرة أرتدت في القائم وعادت الكرة إلى كينو الذي لعب الكرة بعيداً عن الشباك بسنتيمترات .

محاولات بيراميدز الهجومية قابلها الاهلي بهجمات غير مؤثرة بفضل تماسك دفاع بيراميدز ، ونال جيرالدو بطاقة صفراء لادعاء السقوط في منطقة جزاء بيراميدز.

فشل لاعبو الاهلي في إنهاء اللمسة الأخيرة وهو ما جعل هجمات الفريق تفتقد للشراسة الهجومية عكس هجمات بيراميدز الذى أعتمد على الثلاثي كينو والسعيد وتراوري.

الدقيقة 32 شهدت فرصة خطرة للأهلي بعدما تلقي آزارو كرة عرضية جيدة من صالح جمعة لكن المهاجم المغربي لعب الكرة برأسه بشكل ضعيف رغم أنه كان مُنفرداً بأحمد الشناوي .

عاد عبد الله السعيد ليُشكّل أكثر من هجمة خطرة على مرمى الاهلي وقاد حسين الشحات هجمة خطرة من ناحية اليسار لكنه مررها بقوة ولم يلحق بها جيرالدو لمُنفرد بالمرمى ،وخرج حسام عاشور في الدقيقة 43 ونل حمدي فتحي بدلاً منه.

ضغط الاهلي في الدقائق الأخيرة من اللقاء بحثاً عن هدف التعادل كما حاول بيراميدز تسجيل الهدف الثاني لكن دون جدوى لينتهي هذا الشوط بتقدم بيراميدز بهدف كينو.