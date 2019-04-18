الزمالك راحة 24 ساعة قبل الاستعداد لـ«بيراميدز»

18 أبريل 2019 - 09:07 م

قرر السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، منع لاعبيه راحة غدًا الجمعة من التدريبات بعد الفوز على الإسماعيلي بهدفين دون رد.

وسجل عمر السعيد ويوسف أوباما هدفي فوز الزمالك على الإسماعيلي، في المباراة التي أقيمت على ستاد الجيش بالسويس، والمؤجلة من الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الفريق تدريباته، بعد غد السبت، على ملعب النادي، لملاقاة بيراميدز يوم 23 من الشهر الجاري، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 من الدوري.