  • الخميس 18 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر10:38 م
بحث متقدم
الدولار

الدولار يفاجي الجميع ويتراجع لهذا الرقم

رئيس نادي “الهلال”، الأمير محمد بن فيصل

شاهد.. حركة غير أخلاقية من أمير سعودي تشعل الغضب

المجلس العسكري السوداني

تفاصيل اجتماع المجلس العسكري السوداني و"الوطنية للتغيير"

بن سلمان

هكذا أنهى "بن سلمان" أزمة خاشقجي وأعاد الاستثمار

احتجاجات الجزائر

الرئاسة الجزائرية تدعو لجلسة حوار الإثنين المقبل

أرشيفية

مفاجأة عن قيمة غرامة الممتنعين عن التصويت في«الدستور»

حادث قطار كفر الشيخ

بالصور.. نجاة المئات من كارثة قطار جديدة وإصابة 25 حتى الآن

عبدالله رشدي وخالد منتصر

«حضن الفنانين»يفجر خناقة عنيفة بين«منتصر» و«رشدي»

رونالدو وصلاح

«رونالدو» غاضبًا: «صلاح» هو الحل

الذهب يصعد والدولار يتراجع

لهذه الأسباب.. أسعار الذهب تتراجع لأدنى مستوى خلال 5 أشهر

3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق شقة سكنية في جسر السويس

آخر الأخبار

حريق
حريق

محمود أبو سعد

أخبار متعلقة
#

السيطرة على حريق في شقة بجسر السويس

#

حريق هائل داخل شقة سكنية فى كرداسة

#

حريق هائل داخل شقة سكنية فى الهرم

#

حريق هائل داخل شقة سكنية في مصر القديمة

سيطرت قوات الحماية المدنية في القاهرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة جسر السويس دون وقوع أية إصابات بشرية، ولم يتضح بعد أسباب نشوب النيران، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.

وتلقت إدارة الحماية المدنية في القاهرة، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية فى منطقة جسر السويس، وفور انتقال 3 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ تمكنت من السيطرة على النيران قبل أن تمتد إلى باقي العمارة السكنية، والتهمت النيران بعض محتويات الشقة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

أسئلة الحيران في التعديلات الدستورية

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» بيراميدز يحقق فوزًا مثيرًا على الأهلي بهدف «كينو»
» داعية سلفي يشن هجومًا على «صلاح».. تعرف على السبب
» مدبولي يزيح الستار عن تمثال رمسيس الثاني بالأقصر بعد ترميمه
» «هازارد» ثالث صفقات ريال مدريد الصيفية
» إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب أتوبيس بأوسيم
» تصاعد الاحتجاجات في السودان لتسليم السلطة لمدنيين
» تفاصيل الإيقاع بشبكة دعارة «فرحانة» ببولاق الدكرور
» «حماس» تنفي تشكيل «لجنة» لإدارة قطاع غزة
» ارتفاع حصيلة قتلى معارك طرابلس إلى 205
» بث مباشر.. مباراة آرسنال «النني» ونابولي
» النجم الساحلي بطلًا لكأس زايد على حساب الهلال السعودي

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:00 ص

  • فجر

    04:01

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان