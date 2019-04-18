الدولار يفاجي الجميع ويتراجع لهذا الرقم

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي، بنحو 7 قروش خلال تعاملات اليوم الخميس.

وسجل متوسط سعر الدولار في البنوك، بنهاية تعاملات اليوم، 17.24 جنيه للبيع، و17.14 جنيه للشراء، مقابل 17.31 جنيه للبيع و17.21 جنيه بالأمس، وفقا للبنك المركزي.

وبلغ سعر صرف الدولار في بنوك التجاري الدولي والإسكندرية وقناة السويس وكريدي أجريكول 17.24 جنيه للبيع و17.14 جنيه للشراء.

وسجل سعر صرف الدولار في بنوك الأهلي ومصر والعربي الأفريقي الدولي والتعمير والإسكان والبركة ومصرف أبوظبي الإسلامي 17.25 جنيه للبيع و17.15 جنيه للشراء.