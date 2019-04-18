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بيراميدز يحقق فوزًا مثيرًا على الأهلي بهدف «كينو»

الرياضة

بيراميدز والأهلي
بيراميدز والأهلي

أمير سعد

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المصريون

الاهلى

بيراميدز

 حقق بيراميدز فوزًا غاليًا على الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب بتروسبورت، اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري العام.

شهدت بداية المباراة ضغطًا مكثفًا من لاعبي الأهلي بحثًا عن إدراك هدف المبادرة، حيث انطلق جيرالدو من الجبهة اليسرى، وأرسل عرضية مرت أمام حسين الشحات، لتخرج ضربة مرمى لفريق بيراميدز.

ويحصل أحمد فتحي، لاعب الأهلي، على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة بعد تدخله مع عمر جابر. ويظهر صالح جمعة في واحدة من أخطر هجمات الأهلي في الشوط الأول، في الدقيقة الثامنة. حيث يتسلم الكرة من وليد أزارو، وينطلق ويراوغ عمر الميداني، لاعب بيراميدز، ولكن الكرة تنتهي دون خطورة على مرمى أحمد الشناوي، حارس بيراميدز.

ويواصل لاعبو الأهلي رحلة البحث عن هدف التقدم إلا أن كينو، لاعب بيراميدز، ينجح في إدراك الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 14 بعد أن تسلم الكرة على حدود منطقة الجزاء، ليسددها في أقصى الزاوية العليا اليسرى من محمد الشناوي، حارس الأهلي.

وينشط لاعبو الأهلي لتعويض الهدف وسط هجمات مرتدة للاعبي المنافس.. حيث يسدد ناصر منسي، لاعب بيراميدز، كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ترتد من قائم محمد الشناوي، لتجد كينو الذي يسددها من جديد لتمرّ بجوار مرمى الأهلي.

وفى الدقيقة 22، يرسل جيرالدو عرضية متقنة يحوّلها عمرو السولية برأسه لتصل بسهولة إلى أحمد الشناوي، حارس المنافس.

ويشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء للأنجولي جيرالدو، لاعب الأهلي، بعد سقوطه داخل منطقة الجزاء، مطالبًا بالحصول على ركلة جزاء.

ويظهر صالح جمعة من جديد، ويرسل كرة طولية متقنة إلى المغربي وليد أزارو، ولكنها تنتهي دون خطورة على مرمى بيراميدز، لينحصر اللعب بعدها في منتصف الملعب.

ويعود الأهلي لتكثيف هجومه على بيراميدز، حيث يرسل حسين الشحات كرة عرضية متقنة من الجبهة اليمنى، تصل إلى وليد أزارو الذي، يسددها بسهولة ليحولها أحمد الشناوي إلى ضربة ركنية لصالح الأهلي.

وينشط لاعبو الأهلي من جديد لإدراك هدف التعادل، حيث يرسل حسين الشحات كرة عرضية، تمر أمام الأنجولي جيرالدو، الخالي تمامًا من الرقابة لتتحول إلى ضربة مرمى لفريق بيراميدز.

ويجري مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، التغيير الأول بنزول حمدي فتحي على حساب حسام عاشور وذلك في الدقيقة الـ42. 

ويرسل علي معلول كرة عرضية في الدقيقة 46 يحولها جيرالدو بقدمه لتمر بجوار قائم بيراميدز.

وتمر الدقائق الأخيرة دون خطورة لينتهي الشوط الأول بتأخر الأهلي بهدف دون رد.

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