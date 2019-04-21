سريلانكا.. العثور على عبوة ناسفة قرب مطار العاصمة

21 أبريل 2019 - 10:00 م

أعلن مسؤول سريلانكي، مساء الأحد، العثور على عبوة ناسفة قرب مطار العاصمة كولومبو الدولي.



ونقل موقع "نيوز فيرست" الإخباري المحلي عن متحدث باسم القوة الجوية (لم تسمه)، أن العبوة تم تفكيكها بنجاح.



يأتي ذلك بعد ساعات من سلسة هجمات دامية استهدف كنائس وفنادق بالبلاد، بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بعيد الفصح.



وأسفرت الهجمات عن مقتل ما لايقل عن 215 شخص، بينهم 35 أجنبيا، بعضهم من الولايات المتحدة، والدنمارك، والصين، واليابان، وباكستان، والمغرب، والهند، وبنغلاديش، وتركيا حسب متحدث باسم المستشفى الوطني بالبلاد.



كما تسببت الهجمات في إصابة المئات، ولم تتبنّ أي جهة حتى الساعة (17: 15 تغ) المسؤولية عنها.

