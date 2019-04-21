  • الأحد 21 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر11:51 م
بحث متقدم
سر تعاطف الإعلامي عمرو عبد الحميد مع "بوتين"

عمرو عبد الحميد: "السيسي عطل مشروع الإخوان وقضى عليه"

حالة الطقس

"الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

أرشيفية

بادر بالحجز والتسجيل.. الاعتكاف فى رمضان «مش بالسهل»

خالد الجندي بالشنب

«الدوجلس والسكسوكة والشنب».. نيولوك الدعاة.. «التجديد مطلوب»

البابا تواضروس أثناء التصويت

لماذا أغضبت صورة «البابا» أثناء تصويته الأقباط ؟

أرشيفية

«العمرة بالتقسيط.. وبرضه مفيش فايدة»

السجون

السجون.. «تأديب وعبادة»

ترامب ووزيرة الامن الداخلي

تغريدة فاضحة لـ«ترامب» قبل أن يسارع بحذفها

ارشيفية

من أسوان إلى مطروح.. الكل يبحث عن «الخفاش والفنكوش»

عاصم عبدالماجد، القيادي بـ "الجماعة الإسلامية"

«عبدالماجد»: لهذه الأسباب يلجأ الإسلاميون للمقامرة

سريلانكا.. العثور على عبوة ناسفة قرب مطار العاصمة

عرب وعالم

تفجيرات سريلانكا
تفجيرات سريلانكا

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

انفجار عبوة ناسفة في بغداد

#

إلقاء عبوة ناسفة قرب القنصلية الروسية في أثينا

#

إخلاء مطار لندن ومحطة قطارات بسبب 3 طرود مشبوهة

#

"تيتة خافت من الفضيحة" .. كشف لغز العثور على رضيع بنيل "طوخ"

أعلن مسؤول سريلانكي، مساء الأحد، العثور على عبوة ناسفة قرب مطار العاصمة كولومبو الدولي.
ونقل موقع "نيوز فيرست" الإخباري المحلي عن متحدث باسم القوة الجوية (لم تسمه)، أن العبوة تم تفكيكها بنجاح.
يأتي ذلك بعد ساعات من سلسة هجمات دامية استهدف كنائس وفنادق بالبلاد، بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بعيد الفصح.
وأسفرت الهجمات عن مقتل ما لايقل عن 215 شخص، بينهم 35 أجنبيا، بعضهم من الولايات المتحدة، والدنمارك، والصين، واليابان، وباكستان، والمغرب، والهند، وبنغلاديش، وتركيا حسب متحدث باسم المستشفى الوطني بالبلاد.
كما تسببت الهجمات في إصابة المئات، ولم تتبنّ أي جهة حتى الساعة (17: 15 تغ) المسؤولية عنها.
يشار أن سريلانكا دولة ذات غالبية بوذية، فيما يبلغ عدد المسيحيين الكاثوليك فيها 1.2 مليون شخص من إجمالي 21 مليون نسمة. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (7)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

أبو المجد: الفقيه الحائر في دروب السياسة

د. هشام الحمامي

معهد القلب.. سيكلوجية الجماهير الجديدة!

د. حسام عقل

الصحابة والنظريات العلمية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "الآثار" تكشف حقيقة أخطاء ترميم تمثال رمسيس الثاني
» خامنئي يكشف سر إقالة قائد الحرس الثوري
» السودان.. المعارضة تعلّق التفاوض مع المجلس العسكري
» السودان.. الحجز على عقارات مسؤولين بحكومة "المعزول"
» «كلوب» يساند «صلاح» بسبب ركلة جزاء كارديف
» تغريدة فاضحة لـ«ترامب» قبل أن يسارع بحذفها
» «إكرامي» يدعو المصريين للتظاهر من أجل «السيسي»
» الممثل الكوميدي فلاديمير زيلينسكي رئيسًا لأوكرانيا
» «داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم الرياض الإرهابي
» «صلاح» يساهم في فوز ليفربول على كارديف سيتي
» احتجاز 13 شخصًا للاشتباه بتورطهم في هجوم سريلانكا

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    03:56 ص

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
خالد الجندي بالشنب
السجون
ارشيفية
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان