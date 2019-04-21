حل «اللجان الشعبية» في الخرطوم وحجز أصولها وأموالها

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أصدر والي الخرطوم مرتضى عبدالله، الأحد، قرارًا بحل جميع اللجان الشعبية التي تعد بمثابة حكومات مصغرة للأحياء في السودان.
وبحسب بيان صادر عن إعلام مكتب الوالي، وجه القرار بحصر جميع الأصول الثابتة والمنقولة، والأختام الخاصة باللجان الشعبية وحجزها والتحفظ عليها، والحجز على جميع الحسابات المصرفية والأموال المودعة فيها، سواءً كانت بالعملات المحلية أو الأجنبية باسم اللجان الشعبية ومنع التصرف فيها، وفقاً لموقع «الراكوبة نيوز» الإخباري.
وتشكلت اللجان الشعبية في كل أحياء ولايات السودان الـ18‎ مع بداية عهد حكومة الرئيس المعزول عمر البشير في 1989.
وتعتبر اللجان بمثابة حكومة مصغرة في الأحياء، كانت متهمة بأنها واجهات للحزب الحاكم للسيطرة على مفاصل البلاد.

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