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خامنئي يكشف سر إقالة قائد الحرس الثوري

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علي خامنئي، المرشد الأعلى للنظام الإيراني
علي خامنئي، المرشد الأعلى للنظام الإيراني

المصريون ووكالات

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أعفى المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله على خامنئي، اليوم الأحد، قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد على جعفري، من منصبه، وعين نائبه، حسين سلامي، خلفا له.
وأعرب خامنئي، في مرسوم صدر عنه بهذا الصدد ونشرته وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، عن شكره لجعفري على خدمته في قيادة الحرس الثوري الإيراني، المنصب الذي تولاه منذ 1 سبتمبر 2007، فيما أعلن في الوثيقة ذاتها عن تعيين سلامي قائدا جديدا لقوات النخبة هذه مع ترقية رتبته إلى درجة لواء.
وقال خامنئي في المرسوم، متوجها إلى سلامي: «نظرا إلى رأي اللواء محمد على جعفري بضرورة التغيير في قيادة حرس الثورة الإسلامية وبعد التقدير للخدمات القيمة والجسيمة والخالدة التي قدمها على مدى عقد من الزمان، وكذلك ونظرا إلى كفاءتكم وتجاربكم القيمة في الإدارة العامة وتصديكم للمسؤوليات المختلفة في الأجهزة الثورية والجهادية والشعبية لحرس الثورة الإسلامية، قررت منحك رتبة لواء وتعيينك قائدا عاما لحرس الثورة الإسلامية».
كما أصدر خامنئي مرسوما منفصلا عين بموجبه جعفري مسؤولا لمقر بقية الله الثقافي الاجتماعي.
وأوضح خامنئي في الوثيقة: «نظرا لرغبتك في التواجد بالحقل الثقافي ولعب دور في الحرب الناعمة وبعد تقدير جهودك الجديرة أبان توليك قيادة حرس الثورة الإسلامية أعينك مسؤولا عن مقر بقية الله الثقافي والاجتماعي».

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