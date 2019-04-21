مبادرة مصرية للتوسط بين السودان والاتحاد الإفريقي

21 أبريل 2019 - 10:35 م

أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عن مبادرة تقودها مصر مع دول الجوار للحيلولة دون وضع السودان في قوائم حظر الاتحاد الإفريقي.

وشكر في حوار تلفزيوني أجراه معه التلفزيون القومي، الأحد، الاتحاد الإفريقي لتفاعله مع المجلس، كاشفًا عن وجود رئيس مفوضية الاتحاد الإفرقي موسى فكي بالخرطوم للتأكد من أن الأمور تسير بصورة طبيعية وأن ما حدث ليس انقلابا وإنما استجابة لرغبة الجماهير.

