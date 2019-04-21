» "الآثار" تكشف حقيقة أخطاء ترميم تمثال رمسيس الثاني

أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن يوم 18 أبريل من كل عام هو يوم التراث العالمي، مشيرا إلى أن هذا العام شهد الإعلان عن كشف كبير جدا بالبر الغربي.



وأضاف خلال مداخله هاتفية له ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أنه تم الكشف عن ترميم أحد تماثيل الملك رمسيس الثاني الذي كان محطما لقطع في مكانه منذ قديم الأزل، مشيرا إلى أن ما تم تداوله عن الخطأ في الترميم من قبل الآثار غير صحيح، ونوه أن قدمي تمثال الملك رمسيس الثاني التي وجدت كانت ملتصقة ببعضها البعض وليست بها قدم متقدمة على الأخرى كما يحدث دائما في كل التماثيل.





