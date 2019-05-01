  • الأربعاء 01 مايو 2019
  • بتوقيت مصر01:55 م
بحث متقدم
اعتقال مؤسس ويكيليكس

حكم جديد ضد مؤسس "وكليكس"

انتحار قاضي

بث مباشر.. لانتحار قاضي عراقي على الهواء

الشاب

القبض على شاب تسلق الهرم وألقي حجارة على الزائرين

برشلونة

"حرب شوارع" بين جماهير ليفربول وبرشلونة قبل "الموقعة" المرتقبة

البنك الدولي

البنك الدولي يزف بشرى سارة لمصر

شيماء إسماعيل

فيديو حطم رقمًا قياسيًا.. مسلمة أمريكية تحدت "معادين للإسلام"

ارشيف

النواب: "تذكرة الـ200 جنيه فى أمم أفريقيا مبلغها مش كبير"

الملك سلمان

مفاجأة من الملك سلمان عن المباراة الختامية

الجزائر

ملفات فساد كبيرة يكشفها قائد الجيش الجزائري

مستشار بن زايد: الأزمة مع قطر ستنتهي

لأول مرة.. سعوديون وبحرينيون يجتمعون فى قطر

منذ الأزمة الخليجية..

لأول مرة.. سعوديون وبحرينيون يجتمعون فى قطر

عرب وعالم

مستشار بن زايد: الأزمة مع قطر ستنتهي
مستشار بن زايد: الأزمة مع قطر ستنتهي

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

اعترافات صادمة لخاطفي طفل في الشرقية

#

ثورة على «بيعة الإخوان» فى ذكرى اغتيال البنا

#

«السيسي» بجانب «تميم» في «ميونخ».. هل يتحدثان؟

#

سفير مصر في بلجراد يقدم جوائز للفائزين الصرب

قطر

السعودية

البحرين

الخليج

الأزمة

لأول مرة منذ اندلاع الأزمة الخليجية، حضر ممثلون عن السعودية والبحرين اجتماعًا رسميًا في العاصمة القطرية الدوحة، أمس الثلاثاء. 
حيث أعرب مساعد وزير الخارجية الكويتي لشئون آسيا عن سعادته لحضور ممثلين عن السعودية والبحرين اجتماعًا رسميًا بالدوحة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن السفير  الكويتي علي السعيد قوله: "كلما نرى الأخوة الخليجيين مجتمعين فهذا مصدر فرح وتفاؤل بالنسبة إلينا في الكويت"، واصفا الاجتماع بـ"اجتماع الأخوة".
ويأتي اجتماع المسئولين الخليجيين، الثلاثاء، في الدوحة في إطار “حوار التعاون الآسيوي”، الذي تستضيفه قطر، حيث انطلقت أعمال اجتماع كبار المسئولين بالدول الأعضاء في “الحوار”، للتحضير للاجتماع الوزاري.
وفيما يتعلق بآمال الكويت في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية، أوضح الدبلوماسي الكويتي أن بلاده تبذل جهودا على أعلى المستويات كما أن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بذل جهودا ليست بخافية على أحد إلا أن الأمر يتطلب التعامل الإيجابي مع المبادرات التي نقوم بها، وفق الوكالة الكويتية.

وأكد السعيد أهمية اجتماع “حوار التعاون الآسيوي” في “تعزيز التعاون بين الدول الآسيوية وإيجاد حلول للإشكاليات التي تعترض مسيرة الحوار”.
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قال، الثلاثاء، إن “حوار التعاون الآسيوي”، خلال دورته المنعقدة بالدوحة، سيضع أسسا جديدة للاستفادة من التنوع والإمكانات الكبيرة للقارة في تعزيز التكامل والتنافس الإيجابي بين أعضاء هذه المنظومة الهامة، لافتا إلى أنه تم خلال الاجتماع في الدوحة الترحيب بانضمام دولة جديدة إلى المجموعة وهي دولة فلسطين.
وتأسس “حوار التعاون الآسيوي” في 2001، ويضم في عضويته 34 دولة، وافتتح أول اجتماعاته بتايلاند عام 2002، بمشاركة 18 دولة آسيوية من المؤسسين.

وفي 2006، استضافت قطر الاجتماع الخامس لحوار التعاون الآسيوي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يوميات دفتر الخلافة (11).. الفقه في وحشيته!

محمود سلطان

وزارة الأوقاف ومكبرات الصوت في التراويح

فراج إسماعيل

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

وصيته لبلاده

د. هشام الحمامي

رحيل النخبة.. واجب الوقت!

د. حسام عقل

تفكيكية دريدا وما بعد الحداثة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» ما لا تعرفه عن "ناروهيتو" إمبراطور اليابان الجديد
» صور مثيرة جديدة تنشرها رانيا يوسف من الغردقة
» تصريحات جديدة لـ"حلا شيحة" عن طليقها
» شريف مدكور: "بشكر ربنا أنه أصابني بالسرطان"
» أسماء حكام مباريات اليوم بالدورى
» تعرف على موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش والقنوات الناقلة
» فنانة شهيرة: مصدومة بعد رؤية مقبرة أسرتي في مسلسل
» فنان غير محظوظ في النساء .. حبيبته قُتلت وأخته انتحرت .. وزوجته طلقها
» تعرضت للضرب .. ورفضت الزواج من أحمد زكي .. هذه قصة رغدة
» فنانة شهيرة بعد طلاقها من زوجها الفنان: مربوش ابنهم
» الفنان سمير صبري يتعرض لحادث مروع

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
اتصال (أرشيفية)
فوانيس رمضان
محيى عيسى
الدكتور شنودة وليم لبيب
باعة بجوار مستشفى الجلاء