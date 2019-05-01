النواب: "تذكرة الـ200 جنيه فى أمم أفريقيا مبلغها مش كبير"

01 مايو 2019 - 12:21 م

قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أسعار تذاكر بطولة الأمم الأفريقية فى متناول الجميع، وغير مبالغ فيها والـ200 جنيه مبلغ مش كبير.. واللى بيدخل السينما بيصرف أكثر منها".

وأضاف الفقى، هذا الرقم فى المتناول وغير مبالغ فيه كما يتصور البعض، لافتًا إلى أن أسعار التذاكر فى الدوريات الأوربية كبيرة جدًا.

وأشار أمين سر اللجنة، إلى أن الإيرادات يتم تخصيص جزء منها لدعم مشروعات الشباب وهذا الأمر محمود من قبل الدولة، بالإضافة إلى أن الملاعب المصرية أصبحت مثل الملاعب الأوروبية وهذا كان مطلب الكثير من الجماهير والآن يعترض البعض على أسعار التذاكر التى تعد رمزية وفى متناول المشجع البسيط الحريص على متابعة كرة القدم.