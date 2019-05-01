مفاجأة من الملك سلمان عن المباراة الختامية

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يرعى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز المباراة الختامية على كأس الملك لكرة القدم غدًا الخميس بمدينة الرياض.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية واس فإن الملك سلمان يرعى مساء غدٍ الخميس، المباراة الختامية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم للموسم الرياضي 1440هـ، التي ستقام بين فريقي التعاون والاتحاد، وتسليم الكأس والميداليات الذهبية للفريق الفائز والميداليات الفضية للفريق الحاصل على المركز الثاني، وذلك على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

من جانبه رفع الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، باسمه واسم شباب ورياضيي المملكة، بالغ الشكر وجزيل الامتنان لخادم الحرمين الشريفين على رعايته الكريمة للنهائي الكبير، ولقائه أبنائه الرياضيين في هذا اليوم الرياضي المتميز.

وأكد في تصريح له أن الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي في هذا الوطن الغالي دليل راسخ وثابت على ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، لهذا القطاع الحيوي المهم الذي يلامس شباب وفتيات هذا الوطن، وحرصهم المتواصل على توفير جميع احتياجات هذا القطاع ليحقق أبناؤنا المنجزات الرياضية على مختلف الأصعدة محليًا وخارجيًا.

وأوضح أن هذا النهائي الكبير هو مناسبة سنوية يسعد بها أبناء هذا الوطن للتعبير عن مشاعرهم الصادقة تجاه ولاة أمر هذه البلاد المباركة، وزيادة أواصر المحبة والاعتزاز، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ قادتنا وولاة أمرنا، وأن يحفظ المملكة من كل سوء، وأن يدحر كيد أعدائها، وأن يحفظ لنا نعمة الأمن والأمان.

كما هنأ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة فريقي التعاون والاتحاد بالوصول للنهائي، والتشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، متمنياً أن يظهر الفريقان بالمستوى المشرف والمأمول الذي يعكس أهمية هذه المناسبة الغالية، ومدى التطور الكبير الذي تشهده الرياضة السعودية.


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