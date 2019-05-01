تراجع 1.7 مليون شخص عن الإشتراك بالإنترنت

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كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي تصدر وزارة الاتصالات، عن تراجع عدد مشتركي المحمول خلال فبراير الماضي ليصل إلى 93.13 مليون مشترك مقابل 93.43 مليون مشترك في يناير الماضي.

وبذلك يكون سوق المحمول فقد نحو 300 ألف مشترك خلال شهر فبراير 2019، مقارنة بيناير من العام نفسه، بحسب التقرير.

وقال التقرير إن هناك تراجعا في أعداد مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول بنحو 1.7 مليون مشترك في فبراير الماضي ليصل إلى 32.49 مليون مستخدم مقابل 34.13 مليون مستخدم في يناير الماضي.

كما تراجع مستخدمي الإنترنت عن طريق USB، ليصل إلى 3.08 مليون مستخدم مقابل 3.15 مليون مستخدم في يناير الماضي.

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