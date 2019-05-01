فيديو حطم رقمًا قياسيًا.. مسلمة أمريكية تحدت "معادين للإسلام"

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شيماء إسماعيل
شيماء إسماعيل

عبد القادر وحيد- متابعات

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الاسلام

واشنطن

مظاهرة

معادية

شيماء إسماعيل

انتشر فيديو للفتاة المسلمة شيماء إسماعيل على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي، وذلك عقب مواجهتها لمظاهرة معادية للإسلام.

وكانت صفحة "أخبار الآن" قد نشرت على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو يتحدث عن قصة شيماء إسماعيل.

وقد نال هذا الفيديو 221054 مشاهدة، وأكثر من ألفي إعجاب، و159 مشاركة 117 تعليقا.

وتعود قصة الفيديو إلى تصادف مرور شيماء مع قيام بعض الأشخاص بمظاهرة معادية للإسلام بشوارع واشنطن، والذين قاموا بالهتاف ضدها.

وواجهت شيماء المظاهرة المعادية بالابتسام وإشهار علامة السلام.

 كما نشرت عبر صفحتها على إنستجرام صورة لها أثناء قيامها بذلك، ولاقت هذه الصورة انتشارا واسعا.

وعقب نشر "شيماء إسماعيل"، صاحبة الـ24 عاما، صورتها رافعة علامة السلام أمام عدد من المعادين للإسلام فى واشنطن عبر حسابها الشخصى على إنستجرام، لاقت سيلا من التعليقات والتفاعل مع الصورة، وذلك لأنها التقطتها أمام عدد من المعادين للإسلام، والذين وقفوا يهاجمونه، فقابلت شيماء ذلك بالابتسامة ورفع علامة النصر.

وأثارت الصورة تساؤلات عديدة، حيث اعتبرها البعض معاداة منها لهم، والبعض لم يفهم لماذا رفعت إشارة السلام أمامهم، لتخرج شيماء فى تصريحات لشبكة "بى بى سى"، لتوضح حقيقة الصورة.


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