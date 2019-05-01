مفاجأة.. "جروس" يبلغ الزمالك بعدم تجديد تعاقده

01 مايو 2019 - 12:52 م

أبلغ كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، مجلس إدارة النادي بعدم تجديد عقده مع الفريق عقب انتهاء عقده الحالى الذى ينتهى في شهر مايو الجاري أو مع نهاية الموسم الكروي.

وكشفت الصفحة الرسمية لشبكة قنوات بي إن سبورتس الإخبارية عن رفض المدير الفني لنادي الزمالك، لفكرة تجديد تعاقده مع النادي الأبيض.

ونشرت الصفحة على "تويتر"، تعلن فيها أن مدرب الزمالك السويسري كريستيان جروس يبلغ مجلس الإدارة رسميًا بعدم تجديد عقده مع النادي.

وجاء هذا الخبر بعد عقد عدة جلسات بين المدير الفني السويسري لفريق الكرة ورئيس النادي الأبيض لتجديد تعاقده مع الفريق خاصة وسط النتائج الإيجابية التي حققها، وقادت الفريق لاحتلال المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري، ووصوله لنصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.