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مفاجأة.. "جروس" يبلغ الزمالك بعدم تجديد تعاقده

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جروس
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الزمالك

بطولة

جروس

عدم تجديد

كونفيردالية

أبلغ كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، مجلس إدارة النادي بعدم تجديد عقده مع الفريق عقب انتهاء عقده الحالى الذى ينتهى في شهر مايو الجاري أو مع نهاية الموسم الكروي.

وكشفت الصفحة الرسمية لشبكة قنوات بي إن سبورتس الإخبارية عن رفض المدير الفني لنادي الزمالك، لفكرة تجديد تعاقده مع النادي الأبيض.

ونشرت الصفحة على "تويتر"، تعلن فيها أن مدرب الزمالك السويسري كريستيان جروس يبلغ مجلس الإدارة رسميًا بعدم تجديد عقده مع النادي.

وجاء هذا الخبر بعد عقد عدة جلسات بين المدير الفني السويسري لفريق الكرة ورئيس النادي الأبيض لتجديد تعاقده مع الفريق خاصة وسط النتائج الإيجابية التي حققها، وقادت الفريق لاحتلال المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري، ووصوله لنصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق النجم الساحلي التونسي في المباراة التي تجمع بينهما يوم الأحد المقبل، في إياب الدور نصف النهائي من عمر بطولة الكونفدرالية

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