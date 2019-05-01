"حرب شوارع" بين جماهير ليفربول وبرشلونة قبل "الموقعة" المرتقبة

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برشلونة
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عمرو محمد_متابعات

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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فيديو شغب لبعض مشجعي ليفربول الإنجليزي في مدينة برشلونة، قبل ساعات من اللقاء المنتظر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويظهر الفيديو المتداول بشكل كبير على المنصات الاجتماعية عدد من مشجعي "الريدز" يرمون السكان المحليين للمدينة الإسبانية في نافورة تتواجد في وسط ميدان "بلاكا ريال" الشهير.

ويلتقي مساء اليوم، الفريق الكتالوني بضيفه ليفربول على أرضية ملعب "كامب نو"، في لقاء يتوقع أن يشد أنظار عدد كبير من جماهير المستديرة.

وقالت الصحيفة إن أنصار ليفربول أثاروا مشكلات عدة عقب وصولهم إلى برشلونة لمساندة فريقهم في مباراته المصيرية، مشيرة إلى أن السلطات الأمنية الإسبانية اعتقلت 6 من مشجعي فريق أبناء يورجن كلوب.

وفي السياق نفسه، تعرض 4 عمال في فندق "بلاكا ريال" لاعتداء على يد مشجعين قادمين من بريطانيا، حيث جرى نقلهما إلى أحد مستشفيات المدينة لتلقي العلاجات الضرورية.

كما قامت العناصر الأمنية الإسبانية بمصادرة عدد من المشروبات الكحولية، التي كانت مع مشجعي ليفربول.

ولجأ أنصار الريدز إلى المنصات الاجتماعية لاتهام الشرطة الإسبانية بـ"رد فعل مبالغ فيه جدًا".

وقال أحدهم "رد فعل الشرطة كان مبالغًا فيه وأجج غضب الجماهير.. كان الجميع يقضي وقتا جيدا في الساحة قبل تدخل الأمن"

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