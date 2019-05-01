"الصحة" تسحب أدوية للأطفال من الأسواق

01 مايو 2019 - 01:12 م

قررت وزارة الصحة والسكان سحب وحظر الأدوية التي تحتوي علي مادة (اورسودياوكسيكوليك) والموجودة في أكثر من 12 صنفا بأسماء تجارية مختلفة، بسبب وجود تحذيرات بعدم استخدامه في حالات الأطفال.

وجاء القرار بعد حكم محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولي الدعوي 138 لسنة 64 قضائية الذي نص علي سحب العقار بسبب خطورته على الأطفال وتغيير النشرة الطبية ووضع كل التحذيرات أمام الجمهور وإلزام وزارة الصحة بالتنفيذ .

وكانت الدكتورة مجد قطب رئيس قسم كبد الأطفال فى مستشفى أبو الريش في 2007 تقدمت ببلاغ تتهم فيه عددا من الشركات بتغيير النشرة الطبية للعقار، بحيث أضيف استخدامه للأطفال أقل من 12سنة، ما أدي لحالات فشل كبدي حدثت في قسم الأطفال لأكثر من 33 طفلا .

وقال محمود فؤاد مدير مركز الحق في الدواء، إن المركز تقدم ببلاغ 564 للنيابة العامة في أبريل 2008، أكد فيه أن هناك تزويرا تم في عدد من نشرات الأدوية بهدف تسويقها لأكبر قدر من المرضي، وأن رسالة ماجستير اظهرت وجود حالات فشل كبدي حدثت في مستشفيات جامعة القاهرة نتيجة لذلك .

وتابع فؤاد: وفي يناير 2010 صدر قرار من مستشفيات جامعة القاهرة بحظر استخدام العقار داخل مستشفياتها نهائيا نظرًا لخطورته، إلا أن وزارة الصحة تمنع بيع العقار أمام الجمهور، فقامت الدكتورة مجد فطلب برفع عدد من الدعاوي وقدمت كل المستندات التي تثبت صحة موقفها وتقدم المركز للحق في الدواء بالنشرة الاصلية للدواء وبه تحذير من خطورة استخدامه للأطفال .