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بث مباشر.. لانتحار قاضي عراقي على الهواء

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انتحار قاضي
انتحار قاضي

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بث مباشر

انتحار

الأحزاب الكردية

قاضي عراقي

انتشر مقطع فيديو لقاضي عراقي أقدم على عملية انتحار في بث مباشر، وذلك بعدما عبر عن استيائه من الخلافات بين الأحزاب الكردية والتي حالت دون استقلال إقليم كردستان.

وأظهر الفيديو القاضي وهو يتحدث عن استقلال الإقليم وإنشاء الدولة الكردية ، وفجأة قام بتصويب بندقيته على بطنه وأطلق الرصاص ، ليتجمع حوله المواطنون وقاموا بنقله إلى المستشفى في محاولة لإسعافه .

وبحسب شرطة محافظة دهوك فإن القاضي فارق الحياة اليوم الأربعاء ، وذلك بعد إطلاق النار على نفسه مساء أمس.

وقد ظهرت خلال البث ، لافتة في يد القاضي ضد خلافات الأحزاب الكردية وقد كتب عليها : "وحدة الصف، الاصلاح،الاستقلال" .

يذكر أن القاضي كان قد أعلن انتقاله للعيش في جبال محافظة دهوك وأنه لن يعود إلا بعد استقلال الإقليم في 2017 بعد إجراء استفتاء الاستقلال .
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