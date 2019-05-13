مفاجأة صادمة عن "هيئة الأمر بالمعروف"

13 مايو 2019 - 11:05 م

كشف صحيفة “سبق” السعودية، اليوم الاثنين، عن ما وصفته بالمفاجأة الصادمة، بعد أن تخطت فاتورة تليفون فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمجاردة، أكثر من ستة ملايين ريال.

وذكر الموقع، أن فاتورة تلفون فرع “الهيئة” في المجاردة بلغت 6 ملايين و217 ألفًا و945 ريالًا، إلا أنها لم تحدد كيف وصلت إلى هذا المبلغ الخضم.

وأشار الموقع إلى أنه طرح عدة أسئلة على رئاسة “الهيئة” بعسير، هل تأكد الفرع من صحة الفاتورة، وسلامة الخطوط، وعدم استخدامها من متطفلين؟، وهل هي فاتورة فرع واحد أم فروع عدة؟، وكم هي المدة التي صدرت فيها الفاتورة؟.

وأجاب محمد آل مرعي، متحدث “هيئة الأمير بالمعروف” في عسير، على الاستفسارات، بقوله: “بإذن الله نزودكم بالمعلومات في حال توافرها بشكل دقيق”.

من جانبه، اعتذر مدير إدارة الإعلام بشركة الاتصالات السعودية “stc ” محمد الرشيدي، عن التصريح، قائلًا: إن “تلك بيانات عملاء أفراد أو مؤسسات خاصة أو حكومية، ولا يمكن الكشف عنها”.