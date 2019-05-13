تطور خطير.. الأمن السوداني يفتح النار على المعتصمين

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أصيب أكثر من 10 أشخاص جراء إطلاق قوات الأمن السودانية النار على تجمع للمتظاهرين في ساحة الاعتصام، أمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم يوم الاثنين، حسب وكالة "رويترز".

وأضافت الوكالة أن صوت إطلاق النار سمع بالقرب من وسط الخرطوم، في وقت متأخر من الاثنين، بعد اشتباكات اندلعت بين قوات الأمن والقوات شبه العسكرية من جهة، والمتظاهرين الذين كانوا يغلقون الطرق من جهة أخرى.

من جهتها، أكدت لجنة أطباء السودان المركزية في تقرير تناول الأحداث أمام القيادة العامة، أن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي ضد المحتجين، ما أسفر عن وقوع إصابات بطلقات نارية.

كما أكدت لجنة أطباء السودان المركزية في تقرير سابق إصابة عدد من المعتصمين نتيجة تعرضهم بالضرب على يد قوات الأمن بالعصي والسياط، وكذلك جراء التدافع.


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