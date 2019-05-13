حسام حسن يكشف القصة الكاملة لـ «إساءته للشرطة»

13 مايو 2019 - 11:54 م

كشف حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة، حقيقة هجومه لفظيًا على الشرطة بعد هزيمة فريقه أمام الأهلي، في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي، ضمن منافسات الدوري العام.

وقال حسام حسن في برنامج «على مسئوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، إنه يكن احترامًا كبيرًا لوزارة الداخلية.

حسام صرّح: "نحن قادرين على تنظيم كأس الأمم الإفريقية على أعلى مستوى بفضل الجيش والشرطة، هم يأدون دورهم بشكل مميز ويتحملون الضغوطات التي تحدث في المباريات وهتافات الجماهير".

وأضاف: "أوجه التحية للشرطة على استكمال مسابقة الدوري وإقامة المباريات في نظام وأمان".

وشدد: "أنا وإبراهيم ننتمي لـ مصر، نعشق مصر ونحارب حتى لا يمسها أحد".

ودلل: "لقد رفضت تحليل مباريات خارج مصر، وأثناء تدريبي منتخب الأردن رفضت الظهور في محطات تسيء لـ مصر، لا أريد مزايدات".

مشيرا إلى أنه يدرك أن "تنظيم كأس الأمم الإفريقية كان قرارا سياسيا لإيصال رسالة بأن مصر قادرة على استضافة بطولة كبيرة، نشعر بالأمن في وجود الجيش والشرطة، يعرفون أنني أدعي لهم".

وتعجّب حسام من المقذوفات التي طالته من المدرجات خلال وبعد المباراة: "أمنيًا من المفترض ألا نتعرض لوابل من زجاجات المياه، لماذا يتم قذفنا بالزجاجات والطاولات؟ كان من الممكن أن تصيب إحداها إبراهيم".

وأوضح: "ليس للشرطة علاقة بالتأمين داخل الملعب، نحن نتحدث هنا عن الأمن الداخلي".

مؤكدا: "لو أردت التصريح بشيء، فسأقوله علنا بشكل مباشر، لم أقصد وزارة الداخلية، ولا أعرف شيئا عن البلاغات المقدمة ضدي، أحترم الشرطة".

وتعجّب حسام قائلا: "لماذا لا تتساءلون كيف تحملت أنا وإبراهيم سب والدتنا من الجماهير غير المحسوبة على الأهلي؟ لماذا لا تسألون كيف تحملنا احتساب 7 دقائق وقت بدل ضائع وأن نتلقى هدفا في الدقيقة التاسعة".

وأضاف: "7 دقائق مدة كبيرة للغاية لاحتسابها وقت بدل ضائع في مباراة لم تتوقف بسبب شغب أو أي واقعة".

وأكمل ساخرا: "هل نقوم بما يحدث في كرة السلة وكرة اليد؟ نقوم بإيقاف الساعة مع أي توقف؟".

ليكشف: "الحكم كان على وشك إنهاء المباراة بعد 7 دقائق من الوقت بدل الضائع، ولكني سمعت الحكم المساعد يخبره بألا ينهي يصفّر وأن يكمِل المباراة، كان أمامي وسمعته وأخبرته بذلك بعد المباراة".

وعاد حسام حسن لتأكيد انتمائه للقلعة الحمراء: "عندما انتقلنا إلى الزمالك، عملنا على إسعاد جماهيره وتحقيق البطولات، لكن انتمائي الأصلي معروف، هو للأهلي، أساسنا هو الأهلي، إنه كيان كبير، واحترامنا لجماهير الزمالك لا يقلل من علاقتنا مع الأهلي، أنا هداف الأهلي في مسابقة الدوري حتى يشاء الله غير ذلك، سجلت 111 هدفا، لا يتحدثون عن ذلك داخل الأهلي".

وأضاف: "أنا وإبراهيم اللاعبان الوحيدان اللذان دخلا منزل صالح سليم بعد عودتنا من سويسرا، ووقعنا وقتها على بياض، تحصلنا على عقد بـ40 ألف جنيه ووافقنا دون نقاش".

وواصل: "أنا وإبراهيم لم نخسر أي بطولة في ناشئي الأهلي، لماذا نكون من أبنائه ويتم سبنا، جماهير الأهلي التي تسبنا لا تدرك أنها تسب تاريخها الذي شاركنا في صناعته".

وعاد ليتساءل: "كيف ألقيت علينا طاولة الشاي والقهوة؟ هل نحن من صعدنا المقصورة وجلبناها؟".

وعند سؤاله عن هوية بطل الدوري المصري: "لا أريد إغضاب أحد، سأتمنى فوز الزمالك بالكونفدرالية، وفوز الأهلي بالدوري، وألا يهبط سموحة".

وعن استمراره كمدرب للفريق السكندري في الموسم المقبل أضاف: "يهمني أولا بقاء سموحة في الدوري، وأتشرف بالطبع بالتعامل مع فرج عامر، سأكون سعيدا بالاستمرار".

سموحة يتواجد في المركز 15 برصيد 35 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن أقرب مراكز الهبوط.