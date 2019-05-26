تشكيل نهصة بركان أمام الزمالك الليلة

26 مايو 2019 - 04:33 م

استقر منير الجعواني المدير الفني لفريق نهضة بركان علي التشكيلة الأساسية التى سيخوض بها مباراة الزمالك المحدد لها العاشرة مساء اليوم بملعب "برج العرب"، في "إياب" نهائي كأس الكونفدرالية، وفقا لصحيفة "المنتخب" المغربية.

وذكرت الصحيفة أن التشكيلة الأساسية لفريق نهضة بركان ستضم كلاً من: عبد العالى المحمدى في حراسة المرمى، وفي الدفاع: عمر النمساوي - محمد عزيز - يوسوفا دايو - اسماعيل مقدم، وفي الوسط: العربي الناجي - بكر الهلالي - امين الكاس - محمد فرحان، وفي الهجوم: لابا كودجو - حمادة العشير.

وتغلب نهضة بركان على الزمالك بهدف دون مقابل فى مباراة الذهاب التى جمعتهما بالمغرب الأحد الماضى، ويكفى الفريق البرتغالى التعادل السلبى لحصد اللقب، بينما يحتاج الزمالك لتحقيق الفوز بهدفين دون مقابل.