تفاصيل اجتماع الرئيس بوزير قطاع الأعمال

26 مايو 2019 - 06:04 م

كشف السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية تفاصيل اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.

وقال "راضى"، إن الاجتماع تناول متابعة آخر مستجدات خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام.

ووجه الرئيس بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الشاملة لهذا القطاع ليساهم بفاعلية لصالح الاقتصاد القومي وكذلك في جهود التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية، بما في ذلك تعظيم الاستفادة من أصول قطاع الأعمال العام وحسن إدارتها.

كما وجه الرئيس بالتركيز على تأهيل العنصر البشري والارتقاء بمستوي العاملين بشركات قطاع الأعمال العام ورفع كفاءتهم، أخذاً في الاعتبار أن العامل البشري هو أساس أي جهود تهدف إلى التطوير أو الإصلاح.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام تستهدف التحديث والتنمية المستدامة للقطاع، على نحو يؤدي إلى معالجة ما به من مشاكل ويحقق طفرة في منظومة إدارته تنعكس على ما تحققه الشركات التابعة للقطاع من إنتاج وأرباح، موضحاً أن عملية إعادة هيكلة الشركات تتضمن تأهيل وتدريب الموارد البشرية بما يمكن تلك الشركات من مواكبة التطور الصناعي.

كما استعرض الوزير جهود تطوير شركات الغزل والنسيج موضحاً خطوات تحديث هذا القطاع العام من حيث تطوير المحالج والتجهيز والتصنيع، وكذلك تطوير عملية زراعة القطن بالتنسيق مع وزارة الزراعة في هذا الإطار.