» رأيت خفاشا أبيض

26 مايو 2019 - 07:27 م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت خفاشا أبيضا. أرجو التأويل وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الخفاش الأبيض يدل على الرجل المتعبد المجتهد فى طاعته، وربما دل على الأمن و زوال الخوف، والخير والسعادة، ونظرا أن الخفاش من الثدييات التى تلد فقد تدل رؤيا الخفاش للمرأة على الحمل والولادة الميسرة، وقد يدل على المرأة التي تعمل بالسحر، ورؤيا الخفاش نائما طول عمر ، ورؤيا الخفاش وهو يطير ليلا يدل على الثروة وزيادة رزق، ونهارا قد يكون نقص إيمان ، وقلة ذكاء، والخفاش قد يدل على إكتشاف عدو ودفع أذاه. واستكمالاً للمعلومة رؤيا الخفاش الأسود ربما دل على الرجل الذي يبطش أو يظلم أو يمكر أو يكشف سرا. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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