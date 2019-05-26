رسميا.. الاتحاد المغربي يشكو جهاد جريشه للكاف

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خاطب الاتحاد المغربي لكرة القدم بشكل رسمي الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، اعتراضا منه على قرارات الحكم الدولي المصري جهاد جريشه.

وأعلن الاتحاد المغربي، عبر موقعه الرسمى، الاعتراض على قرارات جهاد جريشة خلال مباراة الوداد البيضاوى المغربي أمام الترجى التونسي مساء الجمعة الماضية بمدينة "الرباط"، في "ذهاب" نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

وكان جريشة ألغى هدفا وركلة جزاء لصالح الفريق المغربي خلال اللقاء بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو "فار" خلال المباراة.



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