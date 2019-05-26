  • الأحد 26 مايو 2019
  • بتوقيت مصر08:31 م
بحث متقدم
البورصة

هبوط حاد في البورصة السعودية ومكاسب في المصرية

الملك سلمان

لقاءات مُكثفة للملك سلمان قبل إعلان "وثيقة مكة"

"جريشة" و"السادات" يشاركان في تحكيم أمم أفريقيا

رسميا.. الاتحاد المغربي يشكو جهاد جريشه للكاف

بسمة وهبه

بالمستندات.. الأعلى للإعلام يمنع بث "شيخ الحارة"

طائرة

السعودية تسقط طائرة حوثية استهدفت مطار الملك عبدالله

كنيسة

3 قتلي في هجوم على كنيسة كاثوليكية

السيسي

تفاصيل اجتماع الرئيس بوزير قطاع الأعمال

محمد صلاح

تصريح مهم عن صلاح قبل نهائي أبطال أوروبا

عبدالغفار

قرار مهم من التعليم العالي عن تجربة الاختبارات إلكترونياً

الزمالك

مفاجأة.. رئيس الزمالك يحضر نهائي الكونفدرالية

هبوط حاد في البورصة السعودية ومكاسب في المصرية

مال وأعمال

البورصة
البورصة

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

البورصة تواصل النزيف والخسائر تصل 7.7 مليار جنيه

#

البورصة تربح 66.8 مليار جنيه في الربع الأول من 2019

#

«بورصة السلع الحاضرة».. ماذا يستفيد المواطن من إنشائها؟

#

ماذا حدث في السعودية ورفع بورصتها بهذا الشكل؟

السعودية

مصر

البورصة،

هبوط

مكاسب

شهدت البورصة السعودية هبوطا حادا اليوم الأحد تحت ضغط القطاع المالي والبتروكيماويات، بينما ارتفعت البورصة المصرية نتيجة مكاسب أسهم قيادية.

وحسب "رويترز" انخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية إثنين في المئة، مع تراجع سهم بنك ساب 3.5 في المئة، وسهم مجموعة سامبا المالية، ثالث أكبر بنك في المملكة من حيث الأصول، 3.4 في المئة، وسهم البنك الأهلي التجاري، أكبر مصرف في البلاد 3.3 في المئة.

وهبط سهم السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) 4.2 في المئة، بينما تراجع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، عملاق إنتاج البتروكيماويات، 2.4 في المئة.

وانخفض سهم المراكز العربية لإدارة مراكز التسوق، الذي تم إدراجه في البورصة أمس الأربعاء، 4.8 في المئة إلى 23.3 ريال (6.22 دولار)، من سعر الطرح العام الأولي الذي بلغ 26 ريال.

وسجل سهم مجموعة صافولا، أكبر شركة صناعات غذائية في المملكة، أسوأ أداء في السوق بتراجعه 6.2 في المئة.

وتراجع المؤشر السعودي عشرة في المئة هذا الشهر، في موجة بيع حفزتها نزاعات تجارية عالمية وتوترات جيوسياسية إقليمية. ورغم ذلك، لا يزال المؤشر مرتفعا سبعة في المئة منذ بداية العام، مدعوما بشكل رئيسي بتدفق أموال من الخارج إلى الأسهم السعودية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.5 في المئة، بدعم من أسهم شركات الطاقة والاتصالات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

صفارة مسلسلات جمهورية أفلاطون!

فراج إسماعيل

مجلة الأزهر..والناس العاديون

د. هشام الحمامي

التقاسيم المقدسة بالكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

أديب فرنسا الأكبر ونبي الإسلام

ياسر أنور

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» إصابة 25 شخصا في انقلاب أتوبيس بالعاشر من رمضان
» «البورصة» تربح 6.7 مليار جنيه
» انتشار ظاهرة "الأمهات العازبات" بدولة عربية يثير القلق
» الإمارات.. مدير مركز طبي يعتدي جنسيًا على ممرضة
» رأيت خفاشا أبيض
» اعتماد «صيدلة الأهرام الكندية» من "جودة التعليم"
» "عبد الغفار" و"الخشت" يتفقدان سير الامتحانات بالجامعة
» شاهد.. إطلالة غريبة لـ"هيفاء وهبي"
» "عبدالغفار" يوجه بتذليل كافة العقبات للطلاب خلال الامتحانات
» تفوق الخيال.. ضفادع لكشف الحمل
» موظف وزوجته يستدرجان مدير شركة ويصورانه عاريًا

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:20 ص

  • فجر

    03:20

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى
مخدر الفلاكا
كنافة رمضان
موائد الرحمن فى رمضان
وزارة الأوقاف
الإخوان