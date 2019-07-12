حملة اعتقالات موسعة بباريس عقب فوز الجزائر

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أعلن وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانر، اليوم الجمعة، أنه تم احتجاز ثلاثة وأربعين شخصًا في فرنسا، بسبب الاضطرابات أثناء الاحتفال بفوز الفريق الجزائري لكرة القدم وانتقاله إلى الدور النصف النهائي في بطولة كأس أريقيا.

ونشر كاستانر على صفحته في "تويتر": "الدمار والحوادث التي وقعت الليلة الماضية، خلال احتفالات كأس الأمم الأفريقية غير مقبولة. أحيي تصرفات قواتنا التي حشدت في باريس وفي كل المناطق، للحفاظ على النظام واحتواء الاضطرابات. تم اعتقال 43 شخصًا".

وفي وقت سابق، ورد أن متجرين على الأقل تعرضا للنهب في وسط المدينة، حيث تجمع مهاجرون من الجزائر ليلة الجمعة، للاحتفال بفوز منتخبهم لكرة القدم. بدأت أعمال الشغب عند منتصف الليل، حينما بدأت عدة مجموعات من المخالفين بتحطيم واجهات المتاجر القريبة.

ووفقًا لوزارة الداخلية، أصيب عشرة من كل 20 ضابط شرطة في مرسيليا. وأفيد بأن عدد المحتجزين في جميع أنحاء البلاد بلغ 74 شخصاً، منهم 44 في باريس.

 وكان منتخب الجزائر لكرة القدم قد تأهل، مساء أمس الخميس، إلى الدور نصف النهائي من كأس أمم أفريقيا التي تقام في مصر، بعد فوزه على منتخب كوت ديفوار بطل 2015 بركلات الترجيح [4-1] بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل. ويذكر أيضاً، أن منتخب تونس تمكن هو الآخر من حجز آخر بطاقات التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة بفوزه على منتخب مدغشقر بثلاثة أهداف نظيفة.


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