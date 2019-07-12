جنسيات كويتية مقابل هذا الشيء

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الداخلية

جنسيات كويتية

100 دينار

قامت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، بنشر إيضاح لمقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، عن شخص مجهول يعرض جناسي وجوازات كويتية وشهادات ميلاد مزورة للبيع مقابل100دينار.

وبحسب بيان الوزارة فإنه فور ورود البلاغ، تحركت على الفور الجهات المختصة، وبعد تكثيف التحريات تم التوصل إلى صاحب مقطع الفيديو، وتم ضبطه.

وأوضحت أنه مواطن كويتي يعاني من إعاقة ذهنية ولديه تقرير ومستندات طبية خاصة تم تسليمها من ذويه إلى الجهات المختصة، وتم أخذ تعهد على ولي الأمر بحسن رعايته وعدم تكرار الأمر مرة أخرى.

وشددت الإدارة أن رجال الأمن بالمرصاد لأي محاولة للخروج علي القانون والتصدي بكل حزم للخارجين على القانون والمطلوبين.


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