وفد سعودي بالخرطوم.. تعرف على السبب

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متابعات - أمينة عبد العال

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يزور الخرطوم الشهر المقبل وفد سعودي ليبحث تصدير اللحوم (3) ملايين رأس من الماشية منذ بداية العام المقبل.

ارتفعت صادرات الماشية منذ يناير إلى يوليو الحالي، إلى (2.972.190) رأس، مقارنة بصادرات نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت (2.958.500).

وقال وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية د. أحمد محمود شيخ الدين حسب (سونا) أمس، إن صادر الضأن زاد بنسبة (2%) عن العام الماضي، وتوقع أن يبلغ صادر الماشية بنهاية العام أكثر من (5) ملايين رأس. وأوضح الوكيل أن الوزارة تسير في اتجاه التقليل من صادر الماشية الحية لتعظيم القيمة المضافة وتصديره لحوماً مذبوحة، ويتم هذا بدخول مسالخ جديدة وحديثة بمواصفات عالمية.

وأعلن شيخ الدين، اكتمال مسلخ الكدرو الجديد وجاهزيته للتشغيل، وتأهيل المسلخ القديم وبمواصفات مهنية عالية. وأكد زيارة وفد من هيئة الدواء والغذاء السعودي خلال الشهر المقبل للمسالخ، تمهيداً لتصدير اللحوم للسعودية ما يزيد من صادر اللحوم.


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