» "ترامب" لبرلمانيات: عليكن الاعتذار لإسرائيل

21 يوليه 2019 - 08:12 م

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، الهجوم على 4 برلمانيات بالكونجرس من ذوي الأصول الأجنبية، رغم تمرير مجلس النواب، الثلاثاء، مشروع قرار يدين تغريدات ترامب "العنصرية" ضد النائبات الأربعة.

وقال ترامب عبر "تويتر": "لا أستطيع التصديق بأن برلمانيات الكونغرس الأربعة يستطعن حب بلدهن. عليهن الاعتذار للولايات المتحدة وإسرائيل على الأشياء البغيضة التي قالوها".

وأضاف: "إنهم يدمرن الحزب الديمقراطي (باعتبارهن أعضاء فيه)، لكنهن ضعيفات ولسن موضع ثقة، ولا يمكنهم أبدا تدمير بلدنا العظيمة".

ومنذ نحو أسبوع، يثير ترامب الجدل لكتابته سلسلة تغريدات وصفت بـ"العنصرية" ضد البرلمانيات الأربعة؛ حيث قال إنهن "مولودات في الخارج" وجئن من مناطق "منهارة وموبوءة بالجريمة"، واتهمهن بأنهن "يثرن المشكلات".

وبينما لم يذكر ترامب في تغريداته أسماء محددة كما اعتاد، إلا أن التقارير الإعلامية تشير أنه يشير على الأرجح إلى ألكساندريا أوساسيو كورتيز من نيويورك (من أصل بورتريكي)، والنائبتين المسلمتين إلهان عمر من مينيسوتا (من أصل صومالي)، ورشيدة طليب من ميشيغان (من أصل فلسطيني)، وآيانا بريسلي من ماساتشوستس (من أصل إفريقي).

والثلاثاء الماضي، صوت مجلس النواب الأمريكي، على مشروع قرار يدين تغريدات ترامب "العنصرية" ضد أعضاء بالكونجرس من السيدات.