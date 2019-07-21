  • الأحد 21 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر10:02 م
بحث متقدم
طالبة أثناء تأدية اختبار القدرات بإحدى الكليات

بعد «تقليب الجيوب» فى دروس الثانوية.. سنة أولى قدرات: ادفع علشان تعدى»

محمد الشناوي

شاهد.. إنقاذ حارس مصر ضمن أفضل 5 تصديات بـ«الكان»

علاء مبارك

علاء مبارك يرد على أشرف السعد بتعليق مفاجئ

قرقاش

أول تعليق رسمي إماراتي على الانسحاب من اليمن

الاخوان

برلمانيون يطالبون بمقاضاة قنوات الإخوان.. تعرف على السبب

مدبولي

قرار من "مدبولى" بشأن جرائم التجمهر

محرز

«محرز» يكشف سبب تجاهله مصافحة "مدبولي"

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا بشأن 1000 سوداني

النمقاب

تونس تحظر النقاب في المصالح الحكومية.. هل تسير مصر على خطاها؟

آنيا الأفندي

مذيعة جزائرية تسخر من سمير صبري:«بله واشرب ميتو»

صور.. ظهور جديد لزوجة "الأسد"

عرب وعالم

أسماء الأسد
أسماء الأسد

متابعات ـ محمد عبدالرحمن

أخبار متعلقة
#

ظهور جريء لزوجة علي ربيع بعد طلاقهما

#

نجلة شقيق بشار تتسبب في فضيحة جديدة لعائلة الأسد

#

بالصور.. ظهور جديد لزوجة «الأسد» دون شعرها بسبب السرطان

#

تشبيه بشار بالسيد المسيح.. وغضب بين مؤيديه

ظهرت أسماء الأسد، زوجة رئيس النظام السورى بشار الأسد، مجددًا، خلال استقبالها، اليوم الأحد، الطلاب الحاصلين على المرتبة الأولى في الفروع الستة لشهادة التعليم الثانوي في سوريا برفقة عائلاتهم.

وذكرت صفحة "رئاسة الجمهورية العربية السورية" على موقع "الفيسبوك" أن السيدة أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد استقبلت الطلاب الحاصلين على المرتبة الأولى في الفروع الستة لشهادة التعليم الثانوي على مستوى سورية للعام 2019 في سوريا برفقة عائلاتهم.

وقالت الصفحة: "تهنئة قلبية لكل الطلاب المتفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي لهذا العام.. والذين رسموا بجدهم ومثابرتهم الخطوة الأولى في طريق مستقبل مشرق لهم ولوطنهم .. ليؤكدوا للعالم كله أن النور في سورية أبقى، وأن الظلام سيندحر من أرض أثبت أهلها جدارتهم بالحياة عليها حين تسلحوا بالعلم والعمل واسترخصوا لأجلها كل غال.."

وتابعت: "في موعد معهم يتجدد سنوياً .. السيدة أسماء الأسد تستقبل اليوم الطلاب الحاصلين على المرتبة الأولى في الفروع الستة لشهادة التعليم الثانوي على مستوى سورية للعام 2019 برفقة عائلاتهم".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ما الذي قرب المصريين والجزائريين بعد فراق؟!

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» صور.. ظهور جديد لزوجة "الأسد"
» "ترامب" لبرلمانيات: عليكن الاعتذار لإسرائيل
» وفد "حماس" يبحث في طهران تطورات القضية الفلسطينية
» مصر أكثر أمانًا من بريطانيا
» اصطدام طائرتين بأمريكا
» صرف رواتب الموظفين أول أغسطس قبل "الأضحى"
» مقتل مسئول أمني في تفجير سيارة بأفغانستان
» تحذير ألمانى من خطورة التصعيد في منطقة الخليج
» قلق إسرائيلي لامتلاك تركيا "إس-400"
» طائرة "لوفتهانزا" تصل إلى القاهرة بعد قرار التعليق
» طبقًا لقانون التأمينات الجديد .. في هذه الحالة.. يتم وقف صرف المعاش

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:33 ص

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود