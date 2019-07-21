"الجبير" يطلق مناشدة للمجتمع الدولى

21 يوليه 2019 - 09:27 م

وجه وزير الدولة للشئون الخارجية السعودية، عادل الجبير، رسالة إلى المجتمع الدولي بشأن إيران، بعد التطورات الأخيرة بينها وبريطانيا واحتجاز ناقلات النفط.



وقال "الجبير"، حسب وكالة الأنباء "رويترز"، إنه على إيران أن ما تقوم به من تصرفات وانتهاكات للقانون الدولي بما في ذلك احتجاز السفينة البريطانية أمر مرفوض تمامًا.



وتابع الجبير، أن "أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية هو انتهاك للقانون الدولي وعلى المجتمع الدولي ردع مثل هذه الأعمال".



وقال بوب سانجوينيتي الرئيس التنفيذي لغرفة الشحن بالمملكة المتحدة، اليوم الأحد، إن احتجاز إيران لناقلة النفط التي ترفع العلم البريطاني "انتهاك واضح للقانون الدولي" لأن الناقلة كانت في المياه الإقليمية لسلطنة عمان.



وحسب "رويترز" قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، أمس السبت، إن الناقلة ستينا إمبيرو احتجزت في مياه سلطنة عمان في انتهاك واضح للقانون الدولي ثم أجبرت على الإبحار إلى إيران. وتقول إيران إنها احتجزت الناقلة بعدما اصطدمت بقارب صيد.



وأضاف "أظهرت الخريطة، التي صدرت اليوم عن حكومة جلالة الملكة، بكل وضوح أن الناقلة ستينا إمبيرو المملوكة لسويديين وترفع علم بريطانيا كانت في المياه الإقليمية لسلطنة عمان عندما داهمتها قوات الحرس الثوري الإيراني يوم الجمعة 19 يوليو/ تموز".



وتابع قائلا "الدليل المتوفر يؤكد أن احتجاز ستينا إمبيرو جرى في انتهاك واضح للقانون الدولي".



وأضاف أنه لا وجه للمقارنة بين ما حدث مع ستينا إمبيرو وما حدث مع السفينة "جريس 1" والذي تم وفقا للقانون الدولي وبسبب انتهاك عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي.



وقال "ستينا إمبيرو كانت خارج المياه الإيرانية وكانت تنفذ مهامها المشروعة وقت احتجازها".