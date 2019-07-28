» أزهري: "الحسد نار تستقر فى جسد المحسود"

28 يوليه 2019 - 01:11 م





أكد الدكتور محمد وهدان، العالم الأزهري، أن الحسد من أهم الأمراض الاجتماعية ضررًا وفتكًا بالمجتمع، وهو موجود بالقرآن والسنة.



وأضاف "وهدان"، في لقاء مع قناة الحدث اليوم، الفضائية، أن الحسد لا يكون فقط بالعين، ولكن بالقلب أيضًا، مؤكدًا أن الحسد هو "نار شديدة تخرج من عين الحاسد وتستقر في جسد المحسود".



وتابع العالم الأزهري، بأن الشخص يعرف أنه "محسود"، عندما يشعر بتوقف الحال، رغم أنه يؤدي ما هو مطلوب منه، موضحًا أن البيت الذي لا يوجد فيه ذكر لله، وعدم تراضي هو عرضة للحسد، مشددًا على أنه يمكن تحصين النفس من خلال المعوذتين.



و أوضح أن المسلم الحقيقي لا يحسد أبدًا، ويرفع يديه لله ويطلب منه ما يريد، لافتًا إلى أن الزملاء والأقارب والجيران هم من يحسدون.

