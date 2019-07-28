» مروع.. انتحار شاب سعودي بالرياض

28 يوليه 2019 - 01:56 م

رصد مقطع فيديو نشره أحد المواطنين عن حادث مؤسف لانتحار شاب من أعلى الكوبرى المعلق في الرياض .



وأظهر الفيديو المتداول لقطات لجثة الشاب الذي سقط صريعاً من أعلى الكوبري دون توضيح لمعلومات حول هويته، غير أن الشاهد أكد أنه أقدم على الانتحار .

