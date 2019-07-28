رسميا.. الأهلي يضم نجم الإسماعيلي 5 سنوات
الحكومة تزف بشرى للموظفين بشأن راتب أغسطس
البحوث الفلكية تعلن موعد غرة ذي الحجة
صور بن لادن وفيديوهات عسكرية فى أحراز "جبهة النصرة"
تطور سريع.. سفينة بريطانية بالخليج لمواجهة إيران
مروع.. انتحار شاب سعودي بالرياض
التعليم العالى تعلن عن الأماكن الخالية بالكليات
سرقة المستندات الخاصة بالبلاغات المقدمة ضد اتحاد الكرة
تفاصيل حياة "بوتفليقة" داخل مقر إقامته
التشكيل المتوقع للأهلى فى القمة 118
إيمان هاني
مغرب
فجر
03:38
شروق
05:14
ظهر
12:06
عصر
15:46
18:59
عشاء
20:29