البحوث الفلكية تعلن موعد غرة ذي الحجة

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خالد الشرقاوي - متابعات

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غرة ذي الحجة

كشف الدكتور جاد محمد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد أشارت إلى أن غرة شهر ذو الحجة للعام الهجري الحالي ستوافق فلكيا يوم الجمعة المقبل، وعليه فإن وقفة عرفات ستكون يوم السبت الموافق 10 أغسطس المقبل.

وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان صحفي للمعهد، إن هلال شهر ذي الحجة لعام 1440 سيولد في تمام الساعة الخامسة و12 دقيقة فجرا بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة يوم الخميس المقبل الموافق الأول من شهر أغسطس والـ29 من شهر ذي القعدة الحالي (يوم الرؤية)".

وأضاف البيان: الهلال الجديد سيبقى فى سماء مكة المكرمة لمدة 30 دقيقة، وفى القاهرة لمدة 32 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، فيما سيبقى الهلال الجديد فى سماء باقى محافظات مصر لمدد تتراوح ما بين (31 و33) دقيقة، أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية، فإن الهلال الجديد يبقى بعد غروب الشمس لمدد تتراوح ما بين 17 و39 دقيقة.

وأوضح البيان:  بذلك يكون يوم الجمعة المقبل (2 أغسطس المقبل) هو غرة شهر ذو الحجة لعام 1440 هجريا فلكيا، وتكون وقفة عرفات يوم السبت 10 أغسطس المقبل، ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يؤكد الأحد 11 أغسطس فلكيا.


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