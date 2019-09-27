» إيران: نعمل على تصنيع 3 مدمرات بحرية جديدة

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أعلن مسؤول عسكري إيراني رفيع، الجمعة، أن القوة البحرية ووزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة ببلاده، تعمل على تصنيع 3 مدمرات جديدة.
جاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة "فارس" الإيرانية عن مساعد القائد العام للجيش في الشؤون التنسيقية الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري.
وقال سياري إن العمل جار في الوقت الحاضر، لتصنيع المدمرات الجديدة الثلاث "دنا" و"شيراز" و"تفتان"، لتلتحق بالخدمة في القوة البحرية التابعة للجيش.
وأضاف: "في الوقت الراهن، هناك خطوط إنتاج أسلحة متطورة مثل الصواريخ والطائرات المقاتلة والسفن الحربية والغواصات والدبابات".


وأفاد سياري أن "منجزات إيران في مجال صنع الغواصات يعد متقدما نسبيا، وأنه اليوم فضلا عن الغواصة من الفئة الخفيفة (غدير)، هناك غواصات من الفئة شبه الثقيلة والوطنية تماما (فاتح)، والتي هي الآن في خط الإنتاج المكثف".
وأوضح المسؤول العسكري أن الغواصة "فاتح" لا تماثل أي غواصة أخرى في العالم، مشيرا أن "النماذج اللاحقة للغواصة الوطنية فاتح، ستكون أكثر تطورا بكثير من تلك التي أزيح عنها الستار". -

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