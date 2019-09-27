بالفيديو.. هذا ما قاله عمرو أديب عن غلق محطات المترو

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عقب الإعلامي عمرو أديب، على غلق محطات المترو القريبة من ميدان التحرير قائلا :«غلق محطات المترو مش لأسباب أمنية دي أسباب إنسانية».
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية"، المُذاع  على قناة mbc مصر :«لو حصل في البلد أي حاجه هيكون حالنا ايه، وكان لازم نخاف على الناس»، مؤكدا: «مينفعش أسيب المترو يبوظ، والبلد تخرب وتقولي حرية، وإحنا مبنضحيش بحياة حد».
وتابع: «لندن وفرنسا بيقفلوا محطات المترو والقطارات كتير»، متابعا: «مفيش حد اتعور في الجمعتين، وكانوا بيقولوا ميدان التحرير مداخله مقفولة، ما في فرنسا بيقفلوا الشانزيليزيه عادي»، لافتا: «الأسبوع اللي فات في فرنسا قفلوا 38 محطة مترو».


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