الصين: حروب التجارة قد تقود نحو ركود عالمي

28 سبتمبر 2019 - 12:20 ص

حذّرت الصين، الجمعة، من أن الرسوم الجمركية ونزاعات التجارة، قد تدفع باقتصادات العالم نحو الركود، مؤكدة التزامها بحل الحروب التجارية بطريقة "هادئة وتعاونية".



وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 74 بنيويورك، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن "الرسوم الجمركية ونزاعات التجارة قد تدفع بالعالم إلى الركود".

وأضاف أن بكين "ملتزمة بحلها (النزاعات التجارية) بطريقة هادئة وعقلانية وتعاونية".

وتابع أن "إقامة الجدران لن تحل التحديات العالمية، ولوم الآخرين على مشاكلك الخاصة لن ينجح.. دروس الكساد العظيم ينبغي ألا تُنسى".

وأردف وانغ يي، في انتقاد واضح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي بدأ حرب التجارة مع الصين قبل نحو 15 شهرا، أن "الرسوم الجمركية وإثارة النزاعات التجارية، التي تؤدي إلى اختلال سلاسل الصناعة والإمداد العالمية، تقوض نظام التجارة متعدد الأطراف والنظام الاقتصادي والتجاري العالمي".

واستطرد محذرا: "بل قد تهوي بالعالم إلى الركود".

وتسعى إدارة ترامب، منذ عامين، للضغط على الصين كي تحدث تغييرات شاملة في سياساتها بشأن حماية الملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا إلى الشركات الصينية والمنح الصناعية، والوصول إلى السوق.

وتنفي الصين دوما اتهامات أمريكية بأنها تعمد إلى ممارسات تجارية غير عادلة، وتعهدت بالرد على الإجراءات العقابية التي تستهدفها من قبل واشنطن بتدابير مماثلة.

