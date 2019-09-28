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"الدفاع العراقية":

مقتل 12 من "داعش" بالأنبار وصلاح الدين

عرب وعالم

مصدر عسكرى: مقتل 4 أفراد من الجيش العراقي
مصدر عسكرى: مقتل 4 أفراد من الجيش العراقي

المصريون ووكالات

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أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الجمعة، مقتل 12 عنصراً من تنظيم "داعش" الإرهابي، إثر اشتباكات مع قوة أمنية شمالي محافظة الأنبار وغربي محافظة صلاح الدين (شمال).
جا ذلك في بيان لخلية الإعلام الأمني، التابعة لوزارة الدفاع، تلقت الأناضول نسخة منه.ووفق البيان، فإن قوات عراقية عسكرية بإسناد من طيران الجيش، تمكنت في "عملية نوعية استباقية" من تدمير وكر للإرهابيين في منطقة "أم الطوس" بصحراء الشامية، وتمكنت من قتل جميع العناصر المتواجدة فيه والبالغ عددهم 12 عنصرًا.وبعد ثلاث سنوات من القتال، بدعم من التحالف الدولي، أعلنت بغداد أواخر 2017، الانتصار على "داعش"، واستعادة الأراضي التي سيطر عليه، وتبلغ ثلث مساحة العراق.
لكن ما تزال للتنظيم الإرهابي جيوب في العراق، ويشن هجمات خاطفة من آن إلى آخر، كما كان يفعل قبل 2014. -

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