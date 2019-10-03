» الزمالك يبحث عن ذاته أمام "المقاصة"

03 أكتوبر 2019 - 10:04 ص

يخوض فريق الزمالك، مواجهة هامة عندما يلتقى مصر المقاصة فى الثامنة مساء اليوم الخميس على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وحرص الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، على عقد عدة جلسات مع لاعبى فريقه، مطالبا إياهم بالتركيز فى مواجهة أبناء الفيوم، وعدم الانشغال بقرار الاتحاد الأفريقى "الكاف" الذى سيصدر خلال أيام.

فى المقابل يدخل مصر المقاصة المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزا صعبا فى الجولة الأولى خارج ملعبه على أسوان بملعب الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لذا فإن الجهاز الفنى للمقاصة يسعى لاستكمال مشواره الناجح وتحقيق مفاجأة بالفوز على الزمالك لتحقيق العلامة الكاملة فى المباراتين.