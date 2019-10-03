فنان شهير يقبل زوجته علنًا ويعلق:"الصلاة على النبي"

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الفيشاوي وزوجته
الفيشاوي وزوجته

متابعات-علا خطاب

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انستجرام

أحمد الفيشاوي

ندى الكامل

أثار الفنان أحمد الفيشاوي، ضجة واسعة، حيث عاد من جديد لنشر الفيديوهات المثيرة له التي تجمعه مع زوجته ندى الكامل.

وهذه المرة نشر أحمد الفيشاوي مقطع فيديو، عبر حسابه على إنستجرام، ظهر فيه مع زوجته في مشد رومانسي حيث تبادلا العبارات الرومانسية باللغة الإنجليزية، وبعدها قام الفيشاوي بتقبيلها قائلا: “الصلاة على النبي”.

كان أحمد الفيشاوي قد غادر مهرجان الجونة قبل نهايته، الأمر الذي أوجد بعض الشائعات عن خلافات نشبت بين الفيشاوي ‏وزوجته، ولكنه نفى ذلك وأكد على مغادرته الجونة لاستكمال تصوير دوره في فيلم “عقد الخواجة”.‏


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