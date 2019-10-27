"دلتا فورس" القوة التى نجحت فى القضاء على أسطورة البغدادي

27 أكتوبر 2019 - 12:02 م

تعتبر قوة "دلتا فورس" من القوات الخاصة الأمريكية، وهي فرقة العمليات الأولى المختصة بمكافحة الإرهاب، ولها العديد من العمليات الحساسة والصعبة التي كان يتم تكليفها بها، ومنها مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن 2011، وأخيرًا مقتل زعيم تنظيم داعش "أبو بكر البغدادي".

والفرقة الخاصة هي السيف الذي يتم استخدامه في بتر أعمال الإرهابيين، ويتم تنفيذ عملياتها في سرية تامة خاصة في البلاد التي تشهد اضطرابات، وهي تخضع للرقابة التشغيلية من قيادات العمليات الخاصة المشتركة، بالرغم من أنها مدعومة إداريًا من قيادة العمليات الخاصة للجيش الأمريكي.

وتأسست "دلتا فورس" 1977 بقيادة العقيد تشارلز بيكويث، بعد عمله مع الخدمة الجوية البريطانية الخاصة، وقام بتشكيل الفرقة واختيار أفرادها من داخل الجيش، لتكون قوة ضاربة داخل الجيش الأمريكي.

وتعتبر أبرز مهام الفرقة، عملية مخلب النسر 1980 وكانت لتحرير الرهائن الأمريكيين داخل السفارة الأمريكية في طهران، إلا أن العملية فشلت وقتل أمريكيين وتم تدمير طائرتين، إلا أن الفرقة كان لها دور كبير في محاربة الإرهاب بعد أحداث سبتمبر 2001، وكان لها دور كبير في هزيمة وتفكيك حركة طالبات في أفغانستان.