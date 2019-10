لبنان يحتفل بميلاد إليسا.. ونشطاء: "عيدك صار عيد الثورة"

احتفل رواد موقع التدوينات "تويتر" بعيد ميلاد الفنانة اللبنانية إليسا الذي يواكب أيام الثورة، مدونين لها "عيدك صار عيد الثورة.عقبال المية ومية مية..سعادة وحب وصحة ونجاح باهر".

ودون لها البعض عبارات تهنئة رقيقة مقترنة بفرحتهم لمشاركتهم الثورة من شوارع لبنان.

في سياق متصل هنأت الفنانة هند صبري إليسا بعيد مولدها ورد الأخيرة عليها قائلة: "فخورة بك ولبنان كلها يفتخر بك"، كما هنأت روتانا ميوزيك والعديد من المنابر الإعلامية إليسا متمنين لها أن تحقق أفضل الأماني.

جدير بالذكر أن لبنان يشهد تظاهرات للمطالبة برحيل الحكومة وتحسين الأوضاع المعيشية.

Some people are born to be Heroes.& only very few are born to be leaders.U’ve been leading a gr8 mass of love.Music & freedom for years & you’ll always be the source of inspiration & hope to millions

عيدك صار عيد الثورة.عقبال المية ومية مية..سعادة وحب وصحة ونجاح باهر@elissakh ?? pic.twitter.com/8JlDM9mnf0