مفاجأة.. «بن سلمان» يتأهب لشراء مانشستر يونايتد

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اليابان

الزهتيمر

الدهو

كشفت تقارير إعلامية صادرة عن رغبة محمد بن سلمان ولى العهد السعودى، فى شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزى.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، توقعت أن تشهد زيارة مالك مانشستر يونايتد إلى السعودية بدء المفاوضات من جديد حول بيع النادى لولى العهد.

بورصة نيويورك كشفت القيمة المالية للنادى، والتى قدرت بـ2 تريليون جنيه إسترليني، لذا فإذا أراد ولى العهد شراء النادى فعليه دفع ذلك المبلغ.

مصادر مقربة من الأمير السعودى، كشفت عن أنه طرح زيادة السعر المعلن للشراء ليصل إلى 3 مليارات جنيه إسترليني، إلا أن مالكي النادي أصروا على رفضهم العرض أيضا.

جدير بالذكر أن ولى العهد كان قد قدم قبل ذلك محاولتين للشراء، لكن عائلة غليزر المالكة للنادى رفضت.

وكان الشيخ منصور بن زايد، قام بشراء نادى مانشستر سيتى عام 2008، وبالتالى لو نجح بن سلمان فى شراء النادى الإنجليزي سيكون ثاني ملياردير فى الشرق الأوسط يمتلك ناديا إنجليزيًا.

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