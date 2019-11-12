46 إصابة طفيفة بإسرائيل إثر إطلاق صواريخ من غزة

12 نوفمبر 2019 - 11:00 م

أصيب 46 إسرائيليا بإصابات طفيفة، منذ فجر الثلاثاء، جراء إطلاق عشرات القذائف الصاروخية من قطاع غزة، باتجاه إسرائيل، بحسب وسائل إعلام عبرية.



وقالت صحيفة "معاريف" على موقعها الإلكتروني، إن 46 إسرائيليا أصيبوا بإصابات طفيفة من بينهم 21 بحالات "هلع"، و2 بشظايا الصواريخ، والبقية جراء التدافع أثناء هروبهم إلى الملاجئ.

كما ذكرت قناة (13) الخاصة، أن 3 منازل إسرائيلية، في مدينتي "سديروت" و"نتيفوت" جنوبي إسرائيل، تضررت بفعل القذائف الصاروخية من قطاع غزة.

يأتي ذلك إثر التصعيد الإسرائيلي منذ فجر الثلاثاء، ضد قطاع غزة، بعد اغتيال تل أبيب، بهاء أبو العطا، القائد البارز في "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، رصده إطلاق 190 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، منذ فجر اليوم.

وزعم الجيش، في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن منظومة "القبة الحديدية" اعترضت ما يزيد عن 90 بالمائة من الصواريخ التي أطلقت من القطاع.

وادعى أن أكثر من 50 بالمائة من الصواريخ التي تجاوزت "القبة الحديدية" سقطت في مناطق مفتوحة.

وأعلنت "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، الثلاثاء، إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه المدن الإسرائيلية، ردا على اغتيال إسرائيل لأحد قادتها البارزين.

ويواصل الجيش الإسرائيلي شن غارته على مناطق متفرقة من القطاع، والتي بدأتها فجر الثلاثاء.