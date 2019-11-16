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لندن.. فتح تحقيق في ارتكاب "المحافظين" مخالفات انتخابية

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أعلنت الشرطة البريطانية، السبت، أنها فتحت تحقيقا بشأن مخالفات انتخابية محتملة بعد اتهام ناشطين من حزب المحافظين الحاكم بمحاولة ثني مرشحين من حزب "بريكست" عن الترشح في الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل.
وقالت شرطة لندن لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إنها "تلقت ادعاءين باحتيال انتخابي وسوء تصرف بما يخص الانتخابات العامة لعام 2019".
وأضافت: "يتم دراسة الادعاءين في الوقت الحالي"، مشيرة إلى أن فريق تحقيق خاص في الشرطة يكلف عادةً بتولي قضايا مماثلة.
وأكدت أنها "لن تدلي بتعليقات إضافية بشأن الحالات الفردية المتعلقة بهذه الادعاءات".
والخميس، اتهم نايجل فاراج، مؤسس حزب بريكست المناهض للمؤسسات الأوروبية، حزب المحافظين الذي يتزعمه رئيس الوزراء بوريس جونسون بممارسة "فساد من أسوأ المستويات"، عبر عرض وظائف وألقاب على مرشحي حزبه لدفعهم إلى الانسحاب من انتخابات 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وقال فاراج إن مسؤولين في رئاسة الوزراء البريطانية، بينهم مستشار جونسون الرئيسي إدوارد ليستر، دعوا أكثر من 8 مرشحين من "بريكست" ليناقشوا معهم حوافز تثنيهم عن الترشح.
فيما أكدت "آن ويديكومب" المرشحة عن حزب بريكست في جنوب غربي إنجلترا، أنها تلقت عرضاً بتولي منصب في حكومة ما بعد الانتخابات إذا انسحبت من السباق.
إلا أن رئيس الوزراء البريطاني جونسون نفى هذه الإدعاءات، حسب "بي بي سي".
من جهتها، قالت صحيفة "ذا غارديان" المحلية إن إعلان الشرطة البريطانية فتح تحقيق في الأمر يأتي على خلفية توجيه تشارلز فالكونير العضو في مجلس اللوردات عن حزب "العمال" المعارض رسالة إلى مفوضة الشرطة كريسيدا ديك والمدعين العامين يحضهم فيها على التحقق من هذه الادعاءات.
وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت اللجنة الانتخابية البريطانية ولادة حزب بريسكت الذي يتبنى موقف داعم بشدة لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي . -

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